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    Убивший родственника кулаком "Курд Вугар" подал апелляционную жалобу

    Очередное заседание суда назначено на 5 декабря

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Подана апелляционная жалоба на приговор в отношении Вугара Гусейнова, известного как "Курд Вугар", обвиняемого в том, что убил мужа своей тети одним ударом кулака.

    Как сообщает Report, наряду с В.Гусейновым в Сумгайытский апелляционный суд обратилась и потерпевшая сторона.

    "Курд Вугар" просит смягчить ему наказание, пострадавшая сторона – ужесточить.

    Очередное заседание суда назначено на 5 декабря.

    Апелляционную жалобу рассмотрят под председательством судьи Ругии Аскеровой.

    Отметим, что инцидент произошел в этом году в поселке Сарай Абшеронского района.

    Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям В.Гусейнов был приговорен к 11 годам лишения свободы.

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