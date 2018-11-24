Убивший родственника кулаком "Курд Вугар" подал апелляционную жалобу

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Подана апелляционная жалоба на приговор в отношении Вугара Гусейнова, известного как "Курд Вугар", обвиняемого в том, что убил мужа своей тети одним ударом кулака.

Как сообщает Report, наряду с В.Гусейновым в Сумгайытский апелляционный суд обратилась и потерпевшая сторона.

"Курд Вугар" просит смягчить ему наказание, пострадавшая сторона – ужесточить.

Очередное заседание суда назначено на 5 декабря.

Апелляционную жалобу рассмотрят под председательством судьи Ругии Аскеровой.

Отметим, что инцидент произошел в этом году в поселке Сарай Абшеронского района.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям В.Гусейнов был приговорен к 11 годам лишения свободы.