Убивший родственника кулаком "Курд Вугар" подал апелляционную жалобу

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Подана апелляционная жалоба на приговор в отношении Вугара Гусейнова, известного как "Курд Вугар", обвиняемого в том, что убил мужа своей тети одним ударом кулака.
Как сообщает Report, наряду с В.Гусейновым в Сумгайытский апелляционный суд обратилась и потерпевшая сторона.
"Курд Вугар" просит смягчить ему наказание, пострадавшая сторона – ужесточить.
Очередное заседание суда назначено на 5 декабря.
Апелляционную жалобу рассмотрят под председательством судьи Ругии Аскеровой.
Отметим, что инцидент произошел в этом году в поселке Сарай Абшеронского района.
Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям В.Гусейнов был приговорен к 11 годам лишения свободы.
İsmayıl NəsibliАвтор новости