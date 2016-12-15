Убивший невестку мужчина приговорен к 16 годам лишения свободы

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось последнее заседание суда по уголовному делу Меликмамеда Адыгёзалова, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева выступил государственный обвинитель.

В своем выступлении прокурор попросил наказания для М.Адыгёзалова в виде лишения свободы сроком на 20 лет. Правопреемник убитой потребовал пожизненного заключения обвиняемого.

Приговором суда М.Адыгёзалов был осужден на 16 лет тюрьмы.

Отметим, что убийство произошло в июле этого года в селе Узуноба Хачмазского района. Житель села М.Адыгёзалов (1954 г.р.) нанес множественные ранения вилами своей бывшей невестке Рамзие Абдуррахмановой (1984 г.р.), которая скончалась от полученных травм. М.Адыгезалов был задержан.

Он обвинялся по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК.