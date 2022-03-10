Объявленный в международный розыск экстрадирован из России в Азербайджан

Объявленный в международный розыск Мурад Нифтизаде экстрадирован из России в Азербайджан.

Объявленный в международный розыск Мурад Нифтизаде экстрадирован из России в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

По уголовному делу, следствие которого ведется в Сабунчинской районной прокуратуре, появились обоснованные подозрения в том, что М.Нифтизаде 13 декабря 2019 года в поселке Бакиханов Сабунчинского района умышленно убил свою мать, Фатму Гамзаеву, и сестру, Эльгюн Нифтизаде. Он был привлечен к делу в качестве обвиняемого по статье 120.2.7 (убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса АР и объявлен в международный розыск.

17 октября 2021 года M.Нифтизаде был задержан на территории России. 10 марта 2022 года его экстрадировали в Азербайджан.