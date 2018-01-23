Убивший двоих и ранивший двоих людей в Лянкяране является душевнобольным

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В результате профессиональных неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов полиции и прокуратуры, в короткие сроки были раскрыты совершенные в лянкяранском городе Лиман убийство и другие преступления.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, районные органы полиции и прокуратуры приняли незамедлительные меры в связи с поступлением 13 января в больницу с тяжелыми ранениями жительницы города Лиман 69-летней Хумай Гараевой и ее дочери 48-летней Сабиры Мамедовой.

Несмотря на усилия врачей, спасти их жизни не удалось. С.Мамедова скончалась в тот же день, Х.Гараева – 20 января.

В связи с фактом было возбуждено уголовное дело по статье 120 (умышленное убийство) УК.

В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий возникли обоснованные подозрения, что преступление было совершено считающимся пропавшим без вести с 12 января душевнобольным жителем города Лиман Фаррухом Зейналовым. Он был задержан и передан следствию.

Расследование установило, что 14 января Ф.Зейналов нанес тупым и режущим предметами ранения землякам Хейбату Абдуллаеву и Наджафгулу Гасанову.

В настоящее время по делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия.