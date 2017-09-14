Убивший чемпиона мира и Европы из России азербайджанец арестован заочно - ВИДЕО

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Проживающий в российском Хабаровске азербайджанец Анар Алияр оглу Аллахвердиев объявлен в международный розыск, в отношении него принято решение о заочном аресте.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, информацию об этом распространило следственное управление Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

Ранее Аллахвердиев был объявлен в международный розыск.

Утром 20 августа перед расположенным в центре Хабаровска кафе "Галерея" произошел конфликт между Андреем Драчевым и Анаром Аллахвердиевым, который профессионально занимался боевыми видами спорта. В результате драки Андрей получил удар, упал и потерял сознание. Его увезли в больницу, где он и скончался, по предварительным данным, от черепно-мозговой травмы. Второй участник драки с места происшествия скрылся.

Следствие расследует уголовное дело по статье "убийство", наказание по которой предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы. Подозреваемого ищут, за информацию о его местонахождении полиция обещала вознаграждение в 8670 долларов (500 тыс. рублей).