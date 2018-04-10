Убивший брата в Хызы: Я застрелил его из-за земельного участка

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Ширхана Магеррамова, обвиняемого в убийстве брата.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова гособвинитель огласил обвинительный акт.

Ш.Магеррамов признал себя виновным, однако не согласился с некоторыми отмеченными в обвинении моментами.

При даче свободного показания он сказал, что в 2005 году они (трое братьев) занимались хозяйством на участке в 4 га:

"Позже братья захотели разделить между собой землю. Старший брат Самед Магеррамов возразил и заявил, что ни с кем не намерен делить участок. Затем между нами возникли разногласия. Мы занялись строительными работами на земельном участке, принадлежащем младшему брату. Он пошел и подал в суд. Я не стал на него давить. Однако его угрозы и разговоры на эту тему не смолкали, так как строительные работы на участке продолжались. В тот день на участке я хотел отсоединить электрические провода, когда брат подошел сзади и пнул меня ногой. Я не мог больше терпеть. Когда я попросил объяснить причину, брат оскорбил меня. Я ушел и вернулся с оружием".

Решение об убийстве брата Ш.Магеррамов объяснил следующим образом:

"Я сказал ему, что все это мне надоело и пригрозил убить, на что брат ответил: "Ты на это не решишься". Поэтому, я не смог совладеть собой, и застрелил его".

На суде заявили, что между братьями произошел судебный скандал из-за земельного участка. Согласно судебным постановлениям, участок принадлежал убитому лицу.

Очередной судебный процесс назначен на 19 апреля.

Отметим, что инцидент произошел 30 октября прошлого года в Хызинском районе.

В селе Ярымча Ширхан Гасан оглы Магеррамов 1972 г.р. застрелил брата Самеда Магеррамова 1966 г.р.

Получивший тяжелые ранения мужчина скончался.