Убившего старушку-процентщицу азербайджанца замучила совесть

Верховный суд Башкирии вынес обвинительный приговор в отношении обвиняемого в убийстве 26-летнего проживающего в Белорецке азербайджанца.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, он признан виновным в убийстве 75-летней женщины, которая предоставляла под проценты денежные займы.

В суде установлено, что фигурант уголовного дела был знаком с потерпевшей, которая предоставляла под проценты кредиты, в том числе его родственникам.

В феврале 2018 года, предполагая, что пожилая женщина хранит дома крупную денежную сумму, он решил совершить разбойное нападение и, находясь в квартире пенсионерки, задушил женщину и похитил более 70 тыс. рублей (более тысячи долларов США).

С похищенным он отправился к себе на родину в Азербайджан, но впоследствии вернулся в Россию и написал явку с повинной.

В ходе судебного заседания признал вину частично, заявив, что не планировал убивать и грабить пенсионерку, а совершил эти преступления спонтанно.

С учетом вынесенного присяжными вердикта ему будет назначено наказание.