О нас

Убитый в одном из гипермаркетов Баку был сотрудником Управления военизированной охраны

Убитый в одном из гипермаркетов Баку был сотрудником Управления военизированной охраны Убитый в вооруженном инциденте в Хатаинском районе был сотрудником Управления военизированной охраны
Происшествия
4 марта 2023 г. 20:45
Убитый в одном из гипермаркетов Баку был сотрудником Управления военизированной охраны

Погибший сегодня в результате вооруженного инцидента, произошедшего в одном из гипермаркетов в Хатаинском районе Баку Гашимов Руфат Рахиб оглу был сотрудником Управления военизированной охраны, подведомственного учреждения министерства цифрового развития и транспорта.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, размещенном на странице министерства цифрового развития и транспорта в Facebook.

Отмечается, что Управление военизированной охраны сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании инцидента. О результатах общественность будет проинформирована правоохранительными органами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Supermarketdə öldürülən şəxs RİNN-in tabeliyindəki Hərbiləşdirilmiş Mühafizə İdarəsinin əməkdaşı olub

Экслюзивные новости

Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi