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    В Масаллы убит 33-летний мужчина

    По факту ведется расследование

    Масаллы. 2 августа. REPORT.AZ/ В Масаллы 33-летний мужчина был убит ножом.

    Как сообщает южное бюро Report, житель села Шатыроба Тайяр Джабир оглу Гулиев 1984 г.р. сегодня утром в тяжелом состоянии был найден на территории села. Пострадавший с полученными тремя ножевыми ранениями был доставлен в Масаллинскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице.

    Его тело было доставлено в Лянкяранское районное отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

    Как сообщил Report брат Т. Гулиева, предположительно, когда брат уходил с застолья, возник спор.

    По факту ведется расследование.

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