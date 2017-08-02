В Масаллы убит 33-летний мужчина

Масаллы. 2 августа. REPORT.AZ/ В Масаллы 33-летний мужчина был убит ножом.

Как сообщает южное бюро Report, житель села Шатыроба Тайяр Джабир оглу Гулиев 1984 г.р. сегодня утром в тяжелом состоянии был найден на территории села. Пострадавший с полученными тремя ножевыми ранениями был доставлен в Масаллинскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, он скончался в больнице.

Его тело было доставлено в Лянкяранское районное отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения.

Как сообщил Report брат Т. Гулиева, предположительно, когда брат уходил с застолья, возник спор.

По факту ведется расследование.