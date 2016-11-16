Житель Губинского района был убит родственником - ОБНОВЛЕНО

Губа. 16 ноября. REPORT.AZ/ Установлена личность убийцы 37-летнего мужчины в Губинском районе.

Как сообщает северное бюро Report, Мамедова Рамиза в селе Барлы убил его родственник Бабаев Юсиф Гаджибаба оглу.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Губинской районной прокуратуры и районной полиции, был задержан Ю.Бабаев.

Расследование по данному факту продолжается.

*** 13:13

В Губинском районе 37-летний мужчина был убит ножом неизвестным.

Как сообщает северное бюро Report, преступление совершено в селе Барлы.

Согласно информации, житель села 37-летний Мамедов Рамиз Ахмед оглу получил ножевое ранение. Он был госпитализирован в Хачмазскую районную центральную больницу. Главврач больницы Сайяф Тагиев заявил северному бюро Report, что Р.Мамедов был прооперирован, однако спасти его не удалось: "Сегодня утром в больницу был доставлен Рамиз Мамедов с диагнозом колото-резаных ран передней стенки живота. Он был прооперирован, однако скончался после операции".

По данным Губинской районной прокуратуры, в настоящее время на месте происшествия проводится расследование.