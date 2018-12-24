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    В Баку убили студента Технического университета

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 17-летний юноша убил своего сверстника.

    Как сообщает Report, на проспекте Ататюрка в Наримановском районе Рауф Ильгар оглу Мургузов 2001 г.р. убил ножом сверстника Эльмана Эльяр оглу Халилова.

    Рауф Мургузов был задержан.

    По факту ведется расследование.

    Отметим, что Р.Мургузов - студент Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта, покойный Э.Халилов был студентом Азербайджанского технического университета.

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