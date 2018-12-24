В Баку убили студента Технического университета

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Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 17-летний юноша убил своего сверстника.
Как сообщает Report, на проспекте Ататюрка в Наримановском районе Рауф Ильгар оглу Мургузов 2001 г.р. убил ножом сверстника Эльмана Эльяр оглу Халилова.
Рауф Мургузов был задержан.
По факту ведется расследование.
Отметим, что Р.Мургузов - студент Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта, покойный Э.Халилов был студентом Азербайджанского технического университета.
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