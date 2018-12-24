В Баку убили студента Технического университета

24 декабря, 2018 10:54

https://report.az/storage/news/85bf0b0578ccf65a5568d8c861b45bdd/3fbc7e9e-2c7f-4ae5-b851-d06935519340_292.jpg Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 17-летний юноша убил своего сверстника. Как сообщает Report, на проспекте Ататюрка в Наримановском районе Рауф Ильгар оглу Мургузов 2001 г.р. убил ножом сверстника Эльмана Эльяр оглу Халилова. Рауф Мургузов был задержан. По факту ведется расследование. Отметим, что Р.Мургузов - студент Азербайджанской государственной академии физкультуры и спорта, покойный Э.Халилов был студентом Азербайджанского технического университета.

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