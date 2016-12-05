Убит родственник Ашуга Али

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Гобустанском районе во время свадьбы произошла поножовщина.
Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент зарегистрирован в селе Диванлы. Согласно информации, приглашенный на свадьбу Нематов Вусал Ага оглу ранил ножом Керимова Фахри Камал оглу 1979 года рождения. Тяжелораненый Ф.Керимов был госпитализирован в Центральную клинику, где скончался в последующем.
Отметим, что Ф.Керимов является близким родственников Ашуга Али (Тапдыгоглу)
По факту возбуждено уголовное дело Гобустаноской районной прокуратуре.
Crime News DepartmentАвтор новости
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