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    Убит родственник Ашуга Али

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Гобустанском районе во время свадьбы произошла поножовщина. 

    Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент зарегистрирован в селе Диванлы. Согласно информации, приглашенный на свадьбу Нематов Вусал Ага оглу ранил ножом Керимова Фахри Камал оглу 1979 года рождения. Тяжелораненый Ф.Керимов был госпитализирован в Центральную клинику, где скончался в последующем. 

    Отметим, что Ф.Керимов является близким родственников Ашуга Али (Тапдыгоглу) 

    По факту возбуждено уголовное дело Гобустаноской районной прокуратуре. 

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