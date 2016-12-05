Убит родственник Ашуга Али

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В Гобустанском районе во время свадьбы произошла поножовщина.

Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, инцидент зарегистрирован в селе Диванлы. Согласно информации, приглашенный на свадьбу Нематов Вусал Ага оглу ранил ножом Керимова Фахри Камал оглу 1979 года рождения. Тяжелораненый Ф.Керимов был госпитализирован в Центральную клинику, где скончался в последующем.

Отметим, что Ф.Керимов является близким родственников Ашуга Али (Тапдыгоглу)

По факту возбуждено уголовное дело Гобустаноской районной прокуратуре.