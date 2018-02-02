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    Убит мужчина, вернувшийся через 20 лет из России в Астару

    Два дня назад его освободили из-под ареста

    Астара. 2 февраля. REPORT.AZ/ Тело жителя Астаринского района обнаружено в квартире, где он проживал.

    Как сообщает южное бюро Report, инцидент зарегистрирован в селе Колатан.

    Тело 40-летнего Вюсала Гасым оглу Гусейнова обнаружено в квартире, где он проживал.

    На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов. По предварительной версии, мужчина скончался от удара в голову тупым предметом.

    Отметим, что В.Гусейнов около 20-ти лет жил в России. В прошлом месяце он приехал в Астару, где был арестован на 7 суток. Два дня назад его освободили из-под ареста.

    По факту ведется расследование. 

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