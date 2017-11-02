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    Убит мужчина, скрывавший "Годжу" в своем доме - ПОДРОБНОСТИ

    Э. Мамедов скрывался в доме в поселке Гюздек Абшеронского района

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Стали известны новые подробности операции по задержанию Этибара Мамедова по прозвищу "Годжа" в Гарадагском районе Баку.

    Как сообщает Report, в ходе операции был уничтожен еще один человек, оказавший вооруженное сопротивление совместно с Э. Мамедовым.

    По сообщению, Э. Мамедов скрывался в доме человека по имени Ильгар Азимов в поселке Гюздек Абшеронского района.

    Когда криминальный авторитет по прозвищу "Годжа" бежал в направлении Гаджигабула, в Гарадагском районе сотрудники правоохранительных органов провели операцию. Помимо Э. Мамедова, во время операции был убит и Ильгар Азимов.

    Во время происшествия еще двое получили ранения.

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