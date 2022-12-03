Убийство четырех человек в Бейлагане: В каждого по две пули

Стали известны некоторые новые подробности убийства четырех членов семьи в Бейлаганском районе.

Стали известны некоторые новые подробности убийства четырех членов семьи в Бейлаганском районе.

Как сообщает Report, Фуаду Джалилзаде (1995 г.р.), обвиняемому в убийстве четырех членов одной семьи в Бейлагане, предъявлено обвинение по статье УК АР 120.2.7 (убийство двух и более лиц)

Сообщается, что между семьями существует вражда с 2010 года.

В том же году отец Ф.Джалилзаде на почве конфликта попытался убить своего соседа Надира Гулиева. Он по приговору суда был приговорен к 11 годам лишения свободы. Однако после 6 лет тюремного заключения он был освобожден и отношения между семьями еще более ухудшились.

2 декабря на почве конфликта Ф.Джалилзаде застрелил своих соседей - Тергюль Гулиеву (1971 г.р.), ее мужа Надира Гулиева (1966 г.р.), а также сыновей - Амина Гулузаде (1996 г.р.) и Хаяла Гулузаде (2002 г.р.).

Ф.Джалилзаде открыл огонь из огнестрельного оружия и выпустил в каждого из них по 2 пули.

Причиной ссоры между соседями стал земельный участок.

В настоящее время расследование продолжается.