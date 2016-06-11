Убийство 11 человек в Мексике могло иметь религиозный мотив

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Убийство 11 человек в мексиканском штате Пуэбла, вероятнее всего, связано с давним конфликтом между семьями, которые придерживаются разных религиозных течений.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС именно эту версию случившегося правоохранительные органы считают основной, сообщил в пятницу сайт газеты El Universal.

Пять женщин, четверо мужчин и двое детей были убиты в пятницу из огнестрельного оружия в муниципалитете Кошкатлан. Известно, что еще трое несовершеннолетних, в том числе две четырехлетние девочки, получили ранения.

В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Сведений о том, в каком состоянии они находятся, обнародовано не было.