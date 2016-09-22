В Баку убившие женщину ударом стакана приговорены к 39 годам лишения свободы

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Вусала Исаева и Шамси Магеррамова, обвиняемых в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыгова вначале выступил гособвинитель.

В своем выступлении прокурор потребовал для каждого из обвиняемых по 20 лет лишения свободы.

Правопреемник потерпевшей согласился с требованием прокурора относительно наказания для обвиняемых.

Затем суд отправился на совещание. После возвращения судебная коллегия объявила приговор. Приговором суда, В.Исаев осужден на 20 лет лишения свободы, а Ш.Магеррамов - на 19 лет лишения свободы.

Отметим, что 21 апреля этого года в квартире в поселке Говсаны Сураханского района был обнаружен труп 76-летней Нелли Султановой с ушибленными ранами в области уха.

В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и органов прокуратуры, выяснилось, что женщина была убита соседом В.Исаевым и жителем Баку Ш.Магеррамовым в целях ограбления. Так, взяв со стола стакан, В.Исаев нанес несколько ударов в левый висок Н.Султановой.

Подозреваемые в совершении преступления были задержаны.

У них были изъяты украденные 750 манатов, 1 золотое кольцо и пара серег.