Убийцу жены и тещи в Гёйгёле приговорили к 20 годам тюрьмы

Гянджа. 28 июня. REPORT.AZ/ Завершился суд над лицом, убившим жену и ее мать в Гёйгёльском районе.

Как сообщает западное бюро Report, в Гянджинском суде по тяжким преступлениям на заседании под председательством судьи Керамета Алиева был зачитан приговор жителю города Гянджа Зауру Адиль оглы Алиеву 1980 г.р., обвиняемому по статьям 120.2.4 и 120.2.7 Уголовного кодекса.

Решением суда З.Алиев лишен свободы сроком на 20 лет (10 лет с отбыванием в строгом режиме).

Отметим, что 17 августа 2017 года З.Алиев ударил ножом жену Гюнель Вилаят гызы Алиеву 1989 г.р. и ее мать, жительницу села Алимарданлы Товузского района Минаю Алиеву 1964 г.р. Г.Алиева скончалась на месте происшествия, а ее мать скончалась по дороге в больницу.