Убийцу лянкяранского главврача приговорили к 19,5 годам лишения свободы

Лянкяран. 21 октября. REPORT.AZ/ В Лянкяранском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Вугара Гамид оглу Аббасова, обвиняемого в убийстве районного главврача.

Как сообщает южное бюро Report, на процессе под председательством судьи Низами Гулиева зачитан приговор.

Суд постановил приговорить В.Аббасова к лишению свободы сроком на 19 лет и 6 месяцев.

Отметим, что инцидент произошел 18 марта этого года в селе Холмили Лянкяранского района. Проникшие в квартиру 67-летнего Сафарова Вахаба Халиг оглу злоумышленники нанесли владельцу дома тяжелую черепно-мозговую травму. Состояние доставленного в Лянкяранскую районную центральную больницу больного было оценено как тяжелое, пострадавшего направили в одну из частных клиник Баку. В.Сафаров скончался через несколько дней. Отметим, что долгие годы он являлся главврачом сельской амбулатории.

По подозрению в совершении преступления были задержаны В.Аббасов и Фаил Худаверди оглу Гусейнов 1977 г.р. Ф.Гусейнов покончил с собой в камере предварительного заключения Лянкяранского отделения полиции.