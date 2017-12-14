Убийцу 17-летнего юноши в Агдаше выдал полиции дядя - ПОДРОБНОСТИ - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

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Агдаш. 14 декабря. REPORT.AZ/ Убийцу 17-летнего юноши в Агдаше выдал полиции дядя.

Как сообщает местное бюро Report, житель города Агдаш Тарлан Гаджиев после убийства своего земляка Атрафа Насибова сбежал и укрылся в доме своего дяди в Габалинском районе.

Узнав о случившемся, дядя посоветовал ему сдаться полиции. Однако Т.Гаджиев отказался от предложения дяди и сбежал в лес недалеко от его дома. Дядя проинформировал полицию о случившемся, после последовал за племянником и нашел его. Он передал племянника прибывшим на место полицейским.

***15:51

Агдаш. 14 декабря. REPORT.AZ/ Задержано лицо, убившее в Агдашском районе 17-летнего юношу.

Как сообщает местное бюро Report, убивший студента 3-го курса Гуманитарного колледжа Агдашского района А.Насибова ударом ножа в область сердца проживающий на улице Мушвига Исаева города Тарлан Фикрет оглу Гаджиев 2000 г.р. был задержан правоохранительными органами в Габалинском районе и передан следствию.

Расследование Агдашской районной прокуратуры по факту продолжается.