Убийцей мужчины в микроавтобусе в Джалилабаде оказался его зять

Джалилабад. 28 декабря. REPORT.AZ/ Стало известно, что убийцей мужчины в Джалилабадском районе был его зять.

Как передает местное бюро Report, житель села Узунтепе Ракиф Гардаш оглу Гусейнов 1956 г.р. был убит ножом зятем Авазом Ахмед оглу Гамзаевым 1999 г.р. Убийство произошло на глазах у супруги погибшего, когда они ехали в маршрутном микроавтобусе.

А. Гамзаев был задержан.

По факту в Джалилабадской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).