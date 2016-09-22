Убийца женщины в Баку приговорен к 19,5 годам лишения свободы

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Фахмина Этибар оглу Гадимова, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Маила Байрамова был вынесен приговор.

Приговором суда Ф.Гадимов осужден на 19,5 лет лишения свободы.

Напомним, что на прошлом процессе гособвинитель потребовал для Ф.Гадимова 20 лет лишения свободы.

Отметим, что убийство произошло в феврале этого года на улице Джавадхана в 9-м микрорайоне Бинагадинского района. В одной из квартир по данному адресу был обнаружен труп женщины. При осмотре тела было установлено, что женщину задушили.

В ходе расследований сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции была установлена личность убитой. Ею оказалась Садагят Аскерова 1977 года рождения. Удалось также установить личность убийцы. Им оказался 24-летний Фахмин Этибар оглу Гадимов. В предварительных показаниях он заявил, что находился с 39-летней женщиной в гражданском браке и признался, что убил ее на почве ревности.

Ф.Гадимов обвинялся по ст.ст. 120.1 (умышленное убийство) и 120.2.11 (умышленное убийство, сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом) УК.