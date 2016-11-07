Убийца своей возлюбленной обратился в суд

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Обвиняемый в убийстве Фахмин Этибар оглу Гадимов подал апелляционную жалобу.

Как сообщает Report, заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 8 ноября.

Дело будет рассматриваться под председательством судьи Гаиля Мамедова.

Приговором суда Ф.Гадимов осужден на 19,5 лет лишения свободы.

Отметим, что убийство произошло в феврале этого года на улице Джавадхана в 9-м микрорайоне Бинагадинского района. В одной из квартир по данному адресу был обнаружен труп женщины. При осмотре тела было установлено, что женщину задушили.

В ходе расследований сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции была установлена личность убитой. Ею оказалась Садагят Аскерова (1977 г.р.). Удалось также установить личность убийцы. Им оказался 24-летний Фахмин Этибар оглу Гадимов. В предварительных показаниях он заявил, что находился с 39-летней женщиной в гражданском браке и признался, что убил ее на почве ревности.

Ф.Гадимов обвинялся по ст. 120.1 (умышленное убийство) и ст. 120.2.11 (умышленное убийство, сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом) УК.

Приговором Бакинского суде по тяжким преступлениям Ф.Гадимов был осужден на 19,5 лет лишения свободы. Не согласившись с решением, осужденный подал апелляционную жалобу.