Убийца председателя муниципалитета поселка Сарай и ее супруга приговорен к пожизненному заключению

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Фадаи Гусейнова, обвиняемого в убийстве председателя муниципалитета поселка Сарай Васили Абилгасановой и ее мужа Вафадара Абилгасанова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова был вынесен приговор.

Приговором суда Ф.Гусейнов получил пожизненное заключение.

Напомним, что в своем выступлении государственный обвинитель попросил пожизненного заключения для Ф.Гусейнова.

Отметим, что убийство произошло 8 июля прошлого года в поселке Сарай. Председатель муниципалитета 39-летняя Василя Гасанова и ее муж Вафадар Гасанов были жестоко убиты. В ходе расследований выяснилось, что убийство совершил 35-летний Фадаи Гусейнов, который был близким другом семьи. Ф.Гусейнов пришел в дом Гасановых ночью, между ними возник конфликт. На почве конфликта он убил В.Гасанову режущим предметом, а ее мужа В.Гасанова - из огнестрельного оружия.