Убийца чемпиона по кикбоксингу в Москве, был задержан на борту самолета, вылетавшего в Баку - ВИДЕО

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Столичные полицейские по горячим следам раскрыли убийство двукратного чемпиона мира по кикбоксингу Джабраила Джабраилова.

Как передает Report, им помогла видеозапись, полученная с камер наблюдения. На кадрах видно, как иномарка подъехала к торговому центру.

За рулем находился спортсмен. Через некоторое время его застрелил мужчина, который тоже находился в салоне машины.

Затем он скрылся с места преступления. Убийца рассчитывал улететь в Азербайджан. Полицейские сняли его с самолета и задержали. Как установили следователи, задержанный и жертва не поделили крупную сумму.