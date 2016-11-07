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    Убийца чемпиона по кикбоксингу в Москве, был задержан на борту самолета, вылетавшего в Баку - ВИДЕО

    В интернете появилось видео момента убийства

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Столичные полицейские по горячим следам раскрыли убийство двукратного чемпиона мира по кикбоксингу Джабраила Джабраилова.

    Как передает Report, им помогла видеозапись, полученная с камер наблюдения. На кадрах видно, как иномарка подъехала к торговому центру.

    За рулем находился спортсмен. Через некоторое время его застрелил мужчина, который тоже находился в салоне машины.

    Затем он скрылся с места преступления. Убийца рассчитывал улететь в Азербайджан. Полицейские сняли его с самолета и задержали. Как установили следователи, задержанный и жертва не поделили крупную сумму. 

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