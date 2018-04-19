У жителя Шеки изъяли автомат

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В результате проведенных сотрудниками Шекинского РОП оперативно-розыскных мероприятий на основе полученной оперативной информации, задержан житель Шеки, ранее судимый Эльшад Мустафаев. В ходе обыска у него был найден героин.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД. Сотрудники правоохранительных органов установили и источник наркопоставок. В результате оперативных мероприятий был задержан и житель Шеки, ранее судимый Ильгар Теймуров. При обыске в его доме были обнаружены автомат с обрезанным стволом и стертым номером, 9 патронов 5,45-мм калибра и 1 обойма.

Задержанные вместе с найденными при них материальными уликами переданы следствию. Расследование по фактам продолжается.