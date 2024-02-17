У жителя Шамкира изъяли обрез

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Шамкирского районного отдела полиции на основании поступившей информации, был задержан местный житель Хаял Гусейнов, подозреваемый в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Шамкирского районного отдела полиции на основании поступившей информации, был задержан местный житель Хаял Гусейнов, подозреваемый в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД, при досмотре Х.Гусейнова в отделе полиции при нем была обнаружена и изъята винтовка "ТОЗ" 16 калибра с укороченными стволом и прикладом (обрез - ред.).

В рамках другой операции, проведенной сотрудниками полиции, на территории района на пустыре были обнаружены и изъяты один автомат Калашникова, один магазин к нему и 96 патронов калибра 5,45 мм.

Кроме того, в результате предпринятых сотрудниками полиции профилактических мер по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению преступлений, которые могут произойти в будущем, у пяти жителей района были обнаружены и изъяты незарегистрированные охотничьи ружья разных марок и калибров.

Указанное оружие было отправлено на соответствующую экспертизу, с владельцами проведена профилактическая беседа, в их отношении приняты предусмотренные законодательством меры. Расследования по фактам продолжается.