У жителя Сальяна изъяли автомат и наркотики

У жителя Сальянского района изъяли автомат и наркотические вещества.
Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Сальянского районного отдела полиции задержали подозреваемого в обороте наркотических средств и незаконном хранении оружия жителя района, ранее судимого Ядуллу Мамедова.
При личном досмотре у него была обнаружена марихуана.
При обыске дома у Я.Мамедова были обнаружены и изъяты один автомат АКМС, магазин к нему и 30 патронов.
По факту в Сальянском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.