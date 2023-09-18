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У жителя Сальяна изъяли автомат и наркотики

У жителя Сальяна изъяли автомат и наркотики У жителя Сальянского района изъяли автомат и наркотические вещества.
Происшествия
18 сентября 2023 г. 17:16
У жителя Сальяна изъяли автомат и наркотики

У жителя Сальянского района изъяли автомат и наркотические вещества.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники Сальянского районного отдела полиции задержали подозреваемого в обороте наркотических средств и незаконном хранении оружия жителя района, ранее судимого Ядуллу Мамедова.

При личном досмотре у него была обнаружена марихуана.

При обыске дома у Я.Мамедова были обнаружены и изъяты один автомат АКМС, магазин к нему и 30 патронов.

По факту в Сальянском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Salyan sakinindən narkotik və avtomat aşkarlanıb

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