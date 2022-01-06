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У жителя Сальяна изъяли 10 килограммов сушеной марихуаны

У жителя Сальяна изъяли 10 килограммов сушеной марихуаны В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Сальянского райотдела полиции, был задержан подозреваемый в незаконном обороте и продаже наркотических средств житель села Керимбейли Садиг Рагимов.
Происшествия
6 января 2022 г. 11:26
У жителя Сальяна изъяли 10 килограммов сушеной марихуаны

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Сальянского райотдела полиции, был задержан подозреваемый в незаконном обороте и продаже наркотических средств житель села Керимбейли Садиг Рагимов.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, во время обыска в его доме были обнаружены и изъяты 104 свертка с марихуаной весом 10 кг 85 граммов и электронные весы.

В ходе допроса С.Рагимов признался, что выращивал во дворе своего дома наркотикосодержащие растения, а затем сушил их и упаковывал в целлофановые пакеты для продажи.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSalyan sakinindən 10 kiloqram narkotik götürülüb

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