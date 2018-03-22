У жителя Сальяна изъяты наркотические средства

Сальян. 22марта. REPORT.AZ/ У жителя города Сальян было изьято 18 кустов наркотического происхождения.

Как передает Аранскою бюро Report, в Районное Управление Полиции поступила информация о том, что житель Сальяна Гусейнов Эльчин Иззет оглу, 1968- го года рождения, проживающий по адресу улица Джафар Джаббарлы, дом 48, выращивает кусты наркотического содержания в своем доме.

На основе поступившей информации на дачном участке его дома был проведен обыск и в результате него, в полузакрытой вспомогательной постройке была обнаружена рассада из 18-ти кустов марихуаны.

Сальянское Районное Управление Полиции возбудило уголовное дело по факту по статьям 237. 2 . 3 Уголовного Кодекса АР. Ведется расселодование.