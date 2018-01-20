У жителя Сальяна изьято более 3-х килограмм наркотических средств

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Сальян. 19 января. REPORT.AZ/ Сальянская полиция обнаружила и изьяла в большом количестве наркотические средства у жителя города.

Аранское бюро Report сообщает, что представители Сальянского отделения полиции провели следственно-оперативные меры, в результате которых, житель города Шахбазов Ровшан Нуреддин оглу был задержан в качестве подозреваемого лица.

При осмотре места проживания подозреваемого было обнаружено и изьято 3 килограмма 175 грамм высушенной марихуаны и 41,478 грамм опиума.

В связи с фактом, в отделении полиции Сальянского районе, в соответствии с 234.4.3-ой статьей Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, было возбуждено уголовное дело. Ведется дальнейшее расследование.

По решению суда Сальянского района в отношении Ровшана Шахбазова была избрана мера задержания сроком на 4 месяца.