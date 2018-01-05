У жителя Сальяна изъяли наркотики

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Сотрудники отделения полиции Сальянского района обнаружили и изъяли у местного жителя крупную партию наркотиков.

Как сообщили Report в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники полиции задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков ранее судимого местного жителя Эльмара Расулова.

У него изъяли 17,763 г опиума.

Как продолжение операции, был произведен обыск в доме Э.Расулова, где обнаружили и изъяли 351,833 г опиума, 1,378 г героина и весы.

По факту в Следственном отделе отделения полиции Сальянского района возбудили уголовное дело по соответствующим статьям УК. Ведется следствие.