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    У жителя Сальяна изъяли наркотики

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Сотрудники отделения полиции Сальянского района обнаружили и изъяли у местного жителя крупную партию наркотиков.

    Как сообщили Report в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники полиции задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков ранее судимого местного жителя Эльмара Расулова.

    У него изъяли 17,763 г опиума.

    Как продолжение операции, был произведен обыск в доме Э.Расулова, где обнаружили и изъяли 351,833 г опиума, 1,378 г героина и весы.

    По факту в Следственном отделе отделения полиции Сальянского района возбудили уголовное дело по соответствующим статьям УК. Ведется следствие. 

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