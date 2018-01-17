У жителя Сальяна было изъято более 25 граммов опиума - ФОТО

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Сальян. 17 января. REPORT.AZ/ Задержан житель Сальяна, занимающийся незаконным оборотом наркотиков.

Как передает Аранское бюро Report, в результате оперативных мер принятых сотрудниками полицейского отделения Сальянского района, был задержан житель города Сальян Мамедов Ибрагим Октай оглы, проживающий по адресу ул. М.Агазаде, кв. 42. Подозреваемый ранее был судим.

Во время обыска с Ибрагима Мамедова было изъято опиума более чем на 25 грамов, хранящийся в одной спичечной коробке и девяти целлофановых обертках.

По факту, в Сальянском отделении полиции начато уголовное дело по статье 234 УК Азербайджанской Республики, следственные мероприятия продолжаются.