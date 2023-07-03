У жителя Сабирабада изъяты кусты конопли и марихуана

Во дворе жителя Сабирабадского района обнаружены 23 куста конопли и более 2 кг марихуаны.
Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел, в ходе операций, проведенных сотрудниками Сабирабадского районного отдела полиции, был задержан житель села Халфали Рамиль Расулов, подозреваемый в культивации наркосодержащих растений.
При осмотре места проживания Р.Расулова во дворе дома были обнаружены и изъяты 23 куста конопли, 2 кг 160 г марихуаны.
По факту в Сабирабадском РОП заведено уголовное дело, решением районного суда в отношении задержанного применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование продолжается.