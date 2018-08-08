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    У жителя Пираллахи изъяли более 97 кг конопли и марихуаны

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Сотрудники органов внутренних дел регулярно осуществляют оперативные мероприятия по борьбе с культивацией наркотических растений и в направлении выявления лиц, занимающихся противозаконными действиями. В результате последней такой операции из незаконного оборота изъято большое количество наркотиков.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел.

    Так, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками на основе поступившей информации был задержан житель Пираллахинского района, ранее судимый Агшин Ализаде. 

    В ходе обыска в его доме на территории поселка было обнаружено 6 кг марихуаны. На приусадебном участке А.Ализаде выявлено 75 кустов конопли общим весом 91 кг. 500 гр. В своих показаниях задержанный сообщил, что выращивал наркосодержащие растения и ухаживал за ними.

    По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

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