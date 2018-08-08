У жителя Пираллахи изъяли более 97 кг конопли и марихуаны

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Сотрудники органов внутренних дел регулярно осуществляют оперативные мероприятия по борьбе с культивацией наркотических растений и в направлении выявления лиц, занимающихся противозаконными действиями. В результате последней такой операции из незаконного оборота изъято большое количество наркотиков.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел.

Так, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками на основе поступившей информации был задержан житель Пираллахинского района, ранее судимый Агшин Ализаде.

В ходе обыска в его доме на территории поселка было обнаружено 6 кг марихуаны. На приусадебном участке А.Ализаде выявлено 75 кустов конопли общим весом 91 кг. 500 гр. В своих показаниях задержанный сообщил, что выращивал наркосодержащие растения и ухаживал за ними.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия.