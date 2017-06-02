У жителя Нефтчалы обнаружено и изъято 148 кустов конопли - ФОТО

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Нефтчала. 2 июня. REPORT.AZ/ У жителя Нефтчалы обнаружено и изъято 148 кустов конопли.

Как сообщает аранское бюро Report, на основании поступившей оперативной информации сотрудниками Районного отделения полиции (РОП) Нефтчалинского района в 6 квартале города были проведены оперативные мероприятия.

Произведен осмотр приусадебного участка частного дома, принадлежащего Эльчину Сафарову, в котором жил квартирантом задержанный в качестве подозреваемого житель данного квартала 53-летний Хиджран Афсар оглу Джафаров. В ходе осмотра на приусадебном участке на особо отведенной площади и в недостроенном строении было выявлено 148 кустов конопли наркотического свойства, 15 из которых выращены в горшках.

Позже в потолке недостроенного строения были также обнаружены 2 единицы сушеной марихуаны, завернутых в целлофановый пакет. В ходе предварительного допроса Хиджран Джафаров признался в совершенном деянии.

Кусты наркотической конопли, выращенные во дворе агротехническим приемом, при участии понятых были вырваны с корнем и доставлены в отделение.

По факту Нефтчалинским районным отделением полиции ведется расследование.