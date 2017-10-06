У жителя Нефтчалы обнаружено большое количество наркотических средств

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском районе у местного жителя обнаружено большое колчиество наркотических средств.

Как передает аранское бюро Report, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Нефтчалинского районного отделения полиции, в качестве подозреваемого был задержан 42-летний житель села Микаиллы Гасан Ибрагим оглу Керимов. Во время обыска при нем были обнаружены 4 спичечные коробки с высушенной марихуаной. Во время осмотра придворового участка было обнаружено и изъято собранное в банки наркотическое средство – марихуана общим весом более 3 кг.

Факт расследуется Нефтчалинским РОП.