У жителя Нефтчалы изъяли огнестрельное оружие

В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

Как передает Report со ссылкой на Ширванскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате розыскных мероприятий, проведенных отделением полиции Нефтчалинского района, в незаконном хранении огнестрельного оружия подозревается С.Ахмедли. При личном обыске у него изъяли охотничье ружье марки "İj-54".

Вещественное доказательство отправлено на экспертизу.

По факту в Нефтчалинском управлении полиции возбуждено уголовное дело, ведется следствие.