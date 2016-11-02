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    У жителя Нардарана обнаружили боеприпасы и героин

    Орхан Гасымов задержан в качестве подозреваемого лица

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ В поселке Нардаран Сабунчинского района органами внутренних дел были проведены очередные оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления и конфискации незаконно хранящихся у граждан боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана.

    В результате проведенных сотрудниками 42-го отделения полиции Сабунчинского РУП оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель поселка Нардаран ранее судимый Орхан Гасымов.

    В отделении полиции с участием понятых у него обнаружили и изъяли 0.810 г героина.

    Кроме того, на улице Абшерон были обнаружены и изъяты закопанные им под забором 23 гранатовых заряда, 3 пистолета Макарова, 2 ножа, 16 детонаторов и 8 фитилей.

    По данному факту в следственном отделе Сабунчинского РУП возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

    Обратившись к гражданам, МВД просит добровольно сдать правоохранительным органам незаконно хранящиеся у них боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства.

    Отметим, что добровольно сдавшие оружие граждане не будут привлекаться к ответственности.

    "В противном случае, в соответствии с Уголовным кодексом, лиц, незаконно хранящих огнестрельное оружие, ждет уголовная ответственность", - говорится в информации МВД.  

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