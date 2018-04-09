У жителя Нардарана нашли целый арсенал оружия

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов проводят работы по обнаружению и изъятию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов, а также осуществляют поисково-оперативные и профилактические мероприятия в этом направлении.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате успешной операции, осуществленной сотрудниками 12-го отдела полиции Сабунчинского РУП, у жителя Баку Микаила Гафарова были изъяты 1 пневматический пистолет, 4 патрона и 1 обойма.

Сотрудники 42-го отделения полиции изъяли у жителя Нардарана, ранее судимого Фахраддина Гаджиева 1 нарезное огнестрельное оружие со стертым номером, 1 нарезной карабин, 1 пневматический пистолет, 2 гранаты F-1, 1 штык-нож, 65 патронов различного калибра.

В результате оперативно-розыскных работ, проведенных сотрудниками Астаринского РУП, в доме жителя села Аг кёрпю Исфандияра Гусейнова были обнаружены и изъяты 1 охотничье ружье со срезанным стволом. Задержанные вместе с изъятыми у них уликами переданы следствию. По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.