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У жителя Масаллы изъяли огнестрельное оружие

У жителя Масаллы изъяли огнестрельное оружие В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.
Происшествия
20 декабря 2021 г. 21:36
У жителя Масаллы изъяли огнестрельное оружие

В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

Как передает Report со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате розыскных мероприятий, проведенных отделением полиции Масаллинского района, в незаконном хранении огнестрельного оружия подозревается житель Гызылагадж Р.Алиев. При личном обыске у него изъяли охотничье ружье марки "İJ".

Вещественное доказательство отправлено на экспертизу.

По факту в Масаллинском управлении полиции возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Masallı sakinindən qanunsuz odlu silah aşkarlanıb

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