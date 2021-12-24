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У жителя Кюрдамира изъяли огнестрельное оружие

У жителя Кюрдамира изъяли огнестрельное оружие В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.
Происшествия
24 декабря 2021 г. 08:21
У жителя Кюрдамира изъяли огнестрельное оружие

В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

Как передает Report со ссылкой на Ширванскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате розыскных мероприятий, проведенных отделением полиции Кюрдамирского района, в незаконном хранении огнестрельного оружия подозревается Валех Садыгов. При личном обыске у него изъяли охотничье ружье марки "İJ".

Вещественное доказательство отправлено на экспертизу.

По факту в Кюрдамирском управлении полиции возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Kürdəmir sakinindən qanunsuz ov tüfəngi götürülüb

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