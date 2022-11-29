О нас

У жителя Имишлинского района обнаружены оружие и наркотики

У жителя Имишлинского района обнаружены оружие и наркотики У жителя Имишлинского района Азербайджана обнаружены оружие и наркотики.
Происшествия
29 ноября 2022 г. 09:22
У жителя Имишлинского района обнаружены оружие и наркотики

У жителя Имишлинского района Азербайджана обнаружены оружие и наркотики.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Имишлинского районного отдела полиции, задержан житель района, 61-летний Тахир Баширов.

У задержанного обнаружены марихуана общим весом 30 граммов, револьвер и 37 патронов.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Фотоİmişli rayon sakinindən silah və narkotik aşkarlanıb

Другие новости из категории

В Товузском районе произошло ДТП, есть пострадавшие
В Товузском районе произошло ДТП, есть пострадавшие
29 ноября 2022 г. 10:29
В Саатлы произошло ДТП, есть пострадавшие
В Саатлы произошло ДТП, есть пострадавшие
29 ноября 2022 г. 09:37
Автомобиль Азерсу насмерть сбил пешехода
Автомобиль "Азерсу" насмерть сбил пешехода
29 ноября 2022 г. 09:35
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
29 ноября 2022 г. 08:13
Тела тринадцати армянских военнослужащих переданы противоположной стороне
Тела тринадцати армянских военнослужащих переданы противоположной стороне
28 ноября 2022 г. 18:20
Центры техосмотра ГДП будут работать круглосуточно
Центры техосмотра ГДП будут работать круглосуточно
28 ноября 2022 г. 16:14
Высокопоставленные сотрудники прокуратуры отправлены на пенсию
ФотоВысокопоставленные сотрудники прокуратуры отправлены на пенсию
28 ноября 2022 г. 15:59
Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку потушен
Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку потушен
28 ноября 2022 г. 15:24
В Шемкире 28-летнего мужчину ударило током
В Шемкире 28-летнего мужчину ударило током
28 ноября 2022 г. 14:54
Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям
Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям
28 ноября 2022 г. 14:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi