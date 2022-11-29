У жителя Имишлинского района обнаружены оружие и наркотики

У жителя Имишлинского района Азербайджана обнаружены оружие и наркотики.
Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Имишлинского районного отдела полиции, задержан житель района, 61-летний Тахир Баширов.
У задержанного обнаружены марихуана общим весом 30 граммов, револьвер и 37 патронов.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.