У жителя Имишлинского района обнаружены оружие и наркотики

У жителя Имишлинского района Азербайджана обнаружены оружие и наркотики.

У жителя Имишлинского района Азербайджана обнаружены оружие и наркотики.

Об этом Report сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Имишлинского районного отдела полиции, задержан житель района, 61-летний Тахир Баширов.

У задержанного обнаружены марихуана общим весом 30 граммов, револьвер и 37 патронов.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.