У жителя Хызы обнаружили метамфетамин и героин

09:15

У задержанного в Хызинском районе были обнаружены метамфетамин и героин.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Хызинского районного отдела полиции, был задержан житель района, у которого обнаружены героин и метамфетамин.

Он заявил, что приобрел наркотики у гражданина Ирана, с которым познакомился в социальной сети.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.