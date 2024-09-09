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У жителя Хызы обнаружили метамфетамин и героин

У жителя Хызы обнаружили метамфетамин и героин 09:15
Происшествия
9 сентября 2024 г. 09:27
У жителя Хызы обнаружили метамфетамин и героин

У задержанного в Хызинском районе были обнаружены метамфетамин и героин.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно информации, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Хызинского районного отдела полиции, был задержан житель района, у которого обнаружены героин и метамфетамин.

Он заявил, что приобрел наркотики у гражданина Ирана, с которым познакомился в социальной сети.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Xızıda saxlanılan şəxsdən metamfetamin və heroin aşkarlanıb

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