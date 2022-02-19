У жителя Гянджи изъяты наркотики и охотничье ружье

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Кяпязского районного управления полиции Главного управления полиции города Гянджи, у жителя города Эльчина Аскерова, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении огнестрельного

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Кяпязского районного управления полиции Главного управления полиции города Гянджи, у жителя города Эльчина Аскерова, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, было изъято охотничье ружье.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, у Э.Аскерова также изъята марихуана общим весом 1 кг 565 грамм.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции Низаминского РУП, у Араза Мамедова, подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, был обнаружен героин.

Расследование по фактам продолжается.