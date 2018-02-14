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Гянджа. 14 февраля. REPORT.AZ/ У жителя Гянджи изъято около 5 кг марихуаны.

Об этом западному бюро Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно сообщению, 13 февраля в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Кяпязского района, в Гяндже был задержан житель города Мехман Мамедов 1975 г.р. Во время обыска при нем был обнаружен и изъят синтетический мешок, содержащий 4 кг 850 г наркотического вещества - марихуаны. Задержанный вместе с изъятым вещественным доказательством был передан следствию.

Отметим, что М.Мамедов имеет две судимости.

По факту возбуждено уголовное дело.