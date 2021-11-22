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У жителя Гаджигабула изъяли обрез

У жителя Гаджигабула изъяли обрез В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Гаджигабульского района, был задержан житель района, ранее судимый Эльнур Бабаев.
Происшествия
22 ноября 2021 г. 09:36
У жителя Гаджигабула изъяли обрез

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Гаджигабульского района, задержан ранее судимый житель района Эльнур Бабаев.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, при личном досмотре у задержанного было обнаружено и изъято огнестрельное оружие с укороченным стволом и прикладом.

По факту в полиции Гаджигабула возбуждено уголовное дело. Проводится расследование по установлению преступлений, связанных с применением данного огнестрельного оружия.

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Версия на азербайджанском языке Hacıqabul sakinində qanunsuz silah aşkarlanıb

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