У жителя Дашкесана изъяли огнестрельное оружие

В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

Как передает Report со ссылкой на Гянджинскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате розыскных мероприятий, проведенных отделением полиции Дашкесанского района, в незаконном хранении огнестрельного оружия подозревается житель села Габагтепе Амиль Мамедов. При личном обыске у него изъяли охотничье ружье марки "TOZ-16".

Вещественное доказательство отправлено на экспертизу.

По факту в Дашкесанском управлении полиции возбуждено уголовное дело, ведется следствие.