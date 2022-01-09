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У жителя Дашкесана изъяли огнестрельное оружие

У жителя Дашкесана изъяли огнестрельное оружие В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.
Происшествия
9 января 2022 г. 10:55
У жителя Дашкесана изъяли огнестрельное оружие

В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

Как передает Report со ссылкой на Гянджинскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате розыскных мероприятий, проведенных отделением полиции Дашкесанского района, в незаконном хранении огнестрельного оружия подозревается житель села Габагтепе Амиль Мамедов. При личном обыске у него изъяли охотничье ружье марки "TOZ-16".

Вещественное доказательство отправлено на экспертизу.

По факту в Дашкесанском управлении полиции возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Daşkəsəndə qanunsuz silah saxlayan şəxs məsuliyyətə cəlb olunub

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