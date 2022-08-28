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У жителя Бейлагана изъяли огнестрельное оружие

У жителя Бейлагана изъяли огнестрельное оружие В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.
Происшествия
28 августа 2022 г. 15:30
У жителя Бейлагана изъяли огнестрельное оружие

В Азербайджане принимаются меры по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и предотвращению будущих преступлений.

Как передает Report со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД, в результате розыскных мероприятий, проведенных отделением полиции Бейлаганского района, у ранее заключенного местного жителя Гасана Амирова обнаружены и изъяты 1 пистолет марки "Макаров" и 1 магазин к нему.

Также, в ходе следственных действий было установлено, что другой житель района Эльнур Гюльмалыев продал краденый скот по цене ниже его стоимости и причинил пострадавшим ущерб в размере 5 400 манатов.

По решению суда в отношении указанных лиц избрана мера пресечения, следственные действия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBeyləqanda qanunsuz odlu silah saxlayan və oğurluqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıblar

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