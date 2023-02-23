О нас

У жителя Бейлагана изъято более 5 кг наркотиков

У жителя Бейлагана изъято более 5 кг наркотиков Cотрудники Бейлаганского районного отдела полиции на основании полученной оперативной информации задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков жителя района Эльшана Иманова.
Происшествия
23 февраля 2023 г. 09:18
У жителя Бейлагана изъято более 5 кг наркотиков

Cотрудники Бейлаганского районного отдела полиции на основании полученной оперативной информации задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков жителя района Эльшана Иманова.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, при досмотре у него были обнаружены марихуана и опий, завернутые в свертки.

Позже, в ходе обыска, проведенного по адресу проживания задержанного, было обнаружено и изъято 3 кг 135 г марихуаны и 2 кг 200 г опия.

По факту в Бейлаганском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Иманова избрана мера пресечения в виде ареста.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBeyləqan sakinindən 5 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar edilərək götürülüb

Самое читаемое

В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
В ДТП с автобусом на трассе в Ингушетии погиб один человек, 16 пострадали
16 февраля 2023 г. 10:24
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
Пашинян назначил себе главного советника и помощника
16 февраля 2023 г. 16:08
В Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
ФотоВ Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве
17 февраля 2023 г. 10:10
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
AFAD: число афтершоков землетрясений в Турции достигло 6 040
19 февраля 2023 г. 13:52
Требования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
ФотоТребования участников акции на дороге Ханкенди-Лачын остаются неизменными на протяжении 71 дня
20 февраля 2023 г. 08:14
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
Глава МВФ прибыла в столицу Украины
20 февраля 2023 г. 16:42
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
Сильное землетрясение в Турции, 6 человек погибли, еще 294 ранены
21 февраля 2023 г. 08:54
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
21 февраля 2023 г. 13:36
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
22 февраля 2023 г. 10:35
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
22 февраля 2023 г. 16:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi