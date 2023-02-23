У жителя Бейлагана изъято более 5 кг наркотиков

Cотрудники Бейлаганского районного отдела полиции на основании полученной оперативной информации задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков жителя района Эльшана Иманова.

Cотрудники Бейлаганского районного отдела полиции на основании полученной оперативной информации задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков жителя района Эльшана Иманова.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, при досмотре у него были обнаружены марихуана и опий, завернутые в свертки.

Позже, в ходе обыска, проведенного по адресу проживания задержанного, было обнаружено и изъято 3 кг 135 г марихуаны и 2 кг 200 г опия.

По факту в Бейлаганском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Иманова избрана мера пресечения в виде ареста.